Наютре Кирбай у Кули

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата у Кули наютре будзе преславене храмове швето – Кирбай.

Ранша Служба Божа будзе на 8 годзин, а шветочна кирбайска Литурґия зоз кирбайским обходом будзе на 10 годзин, хтору з домашнїма священїками парохом о. Дамяном Кичом ЧСВВ и капеланом о. Платоном Салаком ЧСВВ приду служиц и священїки з других наших парохийох, а наказовац будзе о. Яков Кулич зоз Коцура.

Нєшка вечар пред Кирбайом на 17 годзин у церкви буду служени Всеночне, Вечурня и Утриня.

