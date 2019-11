НОВИ САД – Новосадски дньово новини „Дневник” у вчерайшим виданю обявели напис о НВУ „Руске слово”.

През розгварку зоз директором Установи др Борисом Варґом и главним и одвичательним редакторох новинох „Руске слово” Иваном Сабадошом дате огляднуце на скоро 75-рочнїцу роботи, хтора будзе означена 2020. року, а през спатранє хвилькового стану нє лєм у информованю, алє и ширше, приказани шицких виданя нашей Установи. Тескт обявени и на сайту тих дньових новинох.

