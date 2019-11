Явне слуханє о образованю на язикох националних меншинох

БЕОҐРАД – Одбор за образованє, науку, технолоґийни розвой и информатичне дружтво Народней скупштини Републики Сербиї вчера орґанизовало явне слуханє на тему „Oбразованє на язикох националних меншинох” хторе отворел и присутних привитал др Муамер Зукорлич, предсидатель того Одбору. Потим слово вжала Анамария Вичек, державни секретар, а свойо викладанє мали и представнїки националних совитох националних меншинох.

На Слуханю були представнїки наших школох зоз Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова, як и представнїки 18 националних совитох, хтори бешедовали о добрим сотруднїцтве зоз Министерством образованя, алє и о проблемох зоз хторима ше стретаю и хтори треба цо скорей ришиц у образованю – од предшколских установох по найвисши ступень образованя. Найвецей було слова о учебнїкох хтори нє одобрени на час и нє сцигли до школох, о прекладаню учебнїкох и електронских дньовнїкох и у якей мири плани и програми представени у учебнїкох.

У мено Националного совиту рускей националней меншини бешедовала Мелания Римар, предсидателька Одбору за образованє, и визначела же прецо ше вецей школярох цо факултативно уча руски язик вецей нє оценює зоз оцену, алє лєм описно и прецо у предшколских установох нє мож ришиц питанє занятосци єдней особи кед єст достаточно дзеци хтори ходза на руски годзини.

После викладаньох була дискусия у хторей учасц вжала и посланїца у Народней скупштини Олена Папуґа хтора гварела же нє може прилапиц же ше национални язики и далєй вола меншински язики, кед то у ствари мацерински язики националних заєднїцох, а Република Сербия треба же би ше вецей старала о мацеринских язикох. И без огляду же ше гутори же постоя вельки и мали национални совити, проблеми у образованю маме исти, гварела Папуґова. Вона тиж визначела и же Национални совит Руснацох ше стара о добрим образованю по руски, кельо му то держава и Министерство образованя оможлївює, и суґеровала же би ше обрацело повагу на главни проблем, а то же спомнуте Министерство учебнїки нє одобрело на час и нє провадзело роботу видавательох учебнїкох, як и же би вецей сотрудзовало з националнима совитами кед слово о образованю.

На Явним слуханю бешедовал и др Александар Паїч, окремни совитнїк министра за штреднє образованє и воспитанє и образованє одроснутих, а од присутних були и представнїки школох, школских одборох, САНУ, Заводу за видаванє учебнїкох, Педаґоґийного заводу Войводини, представнїки ОЕБС-а, поверенїк за защиту ровноправносци.

