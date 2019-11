Закончени перши дзень семинару о унапредзованю професийних и етичних стандардох

НОВА ВАРОШ/ЗЛАТАР – Вчера, 22. новембра, закончени перши дзень дводньового семинару на тему унапредзованя професийних и етичних стандардох за родно чувствительне информованє, без родних стереотипох и сензационализмох у медийних змистох.

По официйним отвераню семинару, шицки представнїки медийох ше упознали зоз способом роботи, а потим блїжей дотхли тему женох и медийох, информованя о насилству над женми, як и законску реґулативу у одношеню на медийне информованє и родну ровноправносц.

Шицки присутни новинаре, през дискусию и роботнї, заключели же улога медийох у будованю родно ровноправного дружтва велька, а теми родней ровноправносци ридко присутни у медийох.

Одстраньованє родних стереотипох у медийох и промовованє родней ровноправносци єден зоз стратеґийних цильох Националней стратеґиї за злєпшованє положеня женох и унапредзованє родней ровноправносци.

Семинар орґанизовани у рамикох проєкту „Унапредзованє професийних и етичних стандардох за родно чувствительне информованє – без родних стереотипох и сензационализмох у медийних змистох”, з потримовку Министерства култури и информованя Републики Сербиї.

