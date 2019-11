У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – Ютрейши ТВ Маґазин звекшого будзе пошвецени Културней манифестациї „Костельникова єшень” – медзи иншим, подїї отриманей у Руским доме у Коцуре под назву „Поетски маратон” и Мултимедиялней манифестациї за младих „Дньовка”.

Будзе емитовани и прилог з госцованя Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” и членох Драмского студия Руского култрного центру зоз Нового Саду котри у Словацкей Републики наступели зоз заєднїцким проєктом – представу „Потвори”.

За ютрейшу емисию пририхтани и звит зоз явного слуханя о образованю на язикох националних меншинох отриманим у Народней скупштини Сербиї.

У часци емисиї резервованей за теми з польопривреди будзе слова о тогорочней продукциї капусти.

