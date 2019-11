Универзални язик литератури

У викенду пред нами будзе закончена ище єдна, 26. по шоре, Културна манифестация „Костельникова єшень”, єдина виключно литературна манифестация у националним Календаре репрезентативних културних подїйох Руснацох на тим просторе. Почала, а и закончи ше, там дзе и настала, у Руским Керестуре, а у медзичаше, прешлого викенду и през тидзень, подїї у рамикох „Костельниковей єшенї” отримани и у Коцуре, Кули, Дюрдьове. Ґу тому, у Беоґрадзе кус скорей отримана и свойофайтова увертира ґу тогорочней „Єшенї”, и барз добре же ше и тота руска енклава придружела ґу традицийнєйшим нашим местом дзе ше манифестация отримує.

Праве тото, же скоро кажду шлїдуюцу „Костельникову єшень”, прикраши и збогаци даяки нови деталь, а же ше єй сущносц и мисия нє меня, можебуц и єй найвекши квалитет и ґаранция тирваня. Як вирастала од школскей програми по националну манифестацию, „Костельникова єшень”, притулєла „Дньовкуˮ, ту и Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазуляк” у Кули хторе того року будзе провадзиц и тематични Округли стол. У Коцуре обдумани нови формати хтори преширя узвичаєни рамики, а у Дюрдьове направени Литературно-музични вечар „Струни шерца”, свойофайтови омаж дакедишнєй култней манифестациї хтора предходзела терашнєй „Єшенї”. Шицко спомнуте ма ефекти и на главни цек „Костельниковей єшенї”, насампредз так же коло литератури пробує приблїжиц рижни и досц оддалєни ґенерациї творительох и читательох, цо нє єдноставни задаток.

Медзитим, вше и вшадзи у фокусу красне, уметнїцке слово – виповедзене, написане, и видруковане, насампредз по руски, алє и на других язикох, бо нє треба сцекац же язик уметносци и литератури универзални.

Заш лєм, видзи ше ми же директне стретнуце писательох з читательну публику перши и найважнєйши елемент манифестациї, єдинствене и збогацуюце искуство за шицких учашнїкох, окреме кед „Костельникова єшень” ма нагоду привитац нєкаждодньових госцох. А привитала их потераз рижних – НИН-овцох, академикох, аматерох, ветеранох и початнїкох, елоквентних, духовитих, провокативних и герметикох. И медзи нїма писательох, тих хтори нам наисце дарую слова на роздумованє.

