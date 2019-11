На соботу у Керестуре Усни новини „Руского слова”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу 30. новембра у Доме култури, у Червеней сали, на 18 годзин Новинско-видавательна установа „Руске слово” отрима други Усни новини.

Зоз читателями Руского Керестура буду бешедовац редакторе, новинаре и директор НВУ„Руске слово”, а гражданє годни висловиц свою думку о новинох и опитац ше цо их интересує у вязи Установи.

Перши Усни новини були успишно отримани у Коцуре 26. октобра, а у плану же би НВУ„Руске слово” у 2020/21. року зоз Уснима новинами обишла векшину местох дзе жию Руснаци.

