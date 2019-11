Означена 50-рочнїца рецитованя у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Округли стол – Стретнуце рецитаторох рижних ґенерацийох з нагоди 50-рочнїци рецитаторского руху на руским язику у Руским Кересуре, односно од кеди отримана перша месна смотра рецитаторох у тим месце, отримана всоботу вечар у Доме култури, у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

У приємней атмосфери зишли ше коло 15 рецитаторе, од найстаршого Юлияна Арву, по лоньского найлєпшого рецитатора у Сербиї Мирослава Малацка. Вони подзелєли свойо памятки и барз красни искуства и значни успихи у тей файти уметнїцкого висловйованя, а цикаве же медзи нїма були и даскельо фамелиї успишних рецитаторох рижних ґенерацийох. Дзепоєдни з нїх и того вечара рецитовали писнї хтори им були наймилши.

Свойо видзенє и оцени рецитаторского руху у Керестуре винєсла и Слободанка Настасич, длугорочна селекторка месних смотрох рецитаторох, а Стретнуце обдумала и успишно водзела дакедишня рецитаторка Оленка Живкович.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)