Парохия у Кули преславела Кирбай

КУЛА – Грекокатолїцка парохия св. Йосафата вчера шветочно преславела храмове швето – Кирбай, у присустве єденац священїкох и полней церкви вирних домашнїх и їх госцох.

Кирбайску Лутурґию на 10 годзин предводзел о. Янко Колошняї зоз Канади, наказовал о. Яков Кулич зоз Коцура, а сослужели парохове зоз наших парохийох зоз Шиду, Коцура, Нового Саду, Руского Керестура и Старого Вербасу, и двоме госци. Домашнї парох о. Дамян Кича ЧСВВ шицких привитал, а споведал капелан о. Платон Салак ЧСВВ, а присутни бул и римокатолїцки парох зоз Кули. Шпиванє предводзел новосадски дзияк Йовґен Надь и шестри Служебнїци.

О. Кулич у казанї по руски и українски здогаднул на живот апостола єдинства св. Йосафата хтори бул монах Василиян и хтори свою мисию заплацел зоз мученїческу шмерцу.

По Служби Божей було мированє, а вец и кирбайски обход коло церкви зоз читаньом штирох Євангелийох.

