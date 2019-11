Панахида за жертви гладомору у України

НОВИ САД – У Церкви св. Апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, 24. новембра, парох о. Юлиян Рац служел Службу Божу и панахиду за жертви гладомору у України 1932-1933. року, кед умарли можебуц и 10 милиони гражданох, а потим шеф Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе историчар др Янко Рамач отримал преподаванє на тоту тему.

У церкви и на преподаваню були амбасадор України у Сербиї Олександр Александрович зоз супругу, треци секретар у амбасади України Дарина Гариб, предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, представителє Националного совиту Українцох и предсидатель Союзу Руснацох Українцох Сербиї Боґдан Виславски, хтори и орґанизатор тей подїї.

Амбасадор Александрович гварел же о гладомору єст рижни толкованя и пропаґанди, алє єст и факти и документи же бул виволани.

– Од людзох одберана кажда пожива, а нє лєм жито. Попри тим, Сталїн систематично депортовал Українцох до Сибиру 1930-их рокох и знїщована интелиґенция. Комунизем ше тераз третира у України як нацизем и предлужиме з декомунизацию у України – наглашел амбасадор Александрович.

Историчар др Янко Рамач потолковал же теди совєтским власцом требали послухни людзе.

– Требало викоренїц самосвидомосц и самостойносц, окреме приватнїкох селянох, а источасно и знїщиц релиґию у дружтве и у фамелиї и то ше запровадзовало насилно. Дюра Биндас о тим писал у Календаре. Совєтским власцом нє були важни обични людзе, та жертви були милионски, од 7 до 10 милиони, зависно од проценох и примени статистики – гварел др Янко Рамач.

