Зоз „Дньовку” закончена тогорочна „Костельникова єшень”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка”, 22. по шоре, отримана всоботу 23. новембра у Велькей сали Дома култури у Руским Керестуре, зоз котру закончена тогорочна 26. Културна манифестация „Костельникова єшень”.

Тогорочну програму отворел дует Кристини Афич и Марини Роман, потим Ивана Планчак пречитала два писнï автора Томия Раца под назву „Чекай ме” и „Нє гнïвай ше”, а прозни текст Кристияна Сопку „Чловек и паткань” пречитала Павлина Шепински. Тимеа Будински и Александра Русковски публики ше представели у дуету зоз писнями „I want to break free” и „More than words”, а Дарян Костич на ґитари виведол даскельо инстурментали. Мирослав Малацко одшпивал писню „Skin”, а Борис Югик публики пречитал даскельо авторски писнï. На концу керестурски бенд „Дахто, даґдзе, дацо” хтори творя Желько Сопка, Деян Гарди, Павле Новта и Виктор Хрин одграли писню „Knocking on heaven’s door”.

Програму водзели члени гумористичней ґрупи „Сту(пи)денти” у составе: Адрияна Надь, Андрей Орос и Иван Емейди.

И тогорочну „Дньовку” орґанизовало младежске здруженє “Pact Ruthenorum”, означело ю одсуство учашнïкох зоз других руских местх, а обачлïве було и кус менше число нащивительох.

