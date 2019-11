Премиєрно виведзена представа „Случай нєвиней ґдовициˮ

Руски Керестур, Култура,

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вечар ансамбл РНТ „Петро Ризнич Дядя” у полней Велькей сали Дому култури премиєрно виведол представу Милоша Николича „Случай нєвиней ґдовициˮ. Владимир Надь Ачим подписує режию, адаптацию, сценоґрафию и вибор музики, а текст на руски язик преложела Оленка Живкович.

Представа дефинована як народзованє комедиї зоз траґедиї, а источашнє зоз глїбшим пасмом акцентує неґативни дружтвени зявеня як корумпираносц и криминал присутни у велїх сферох.

Найновши текст Милоша Николича чесц премиєрно першираз вивесц мали праве ґлумци нашого Театру, а у ансамблу два ґлумици паралелно рихтали главну улогу – Ивана Дудаш хтора бавела на премиєри и Оленка Живкович хтора наступи репризно. У хлопских улогох бавели Владимир Варґа, Емил Няради, Александар Мудри, Яким Винаї и Мирко Преґун.

Суфлер була Таня Арва Планчак, костимоґраф Таня Орос, майстор звука Владимир Бесерминї, майстор шветла Желько Пашо, а бински роботнїк Дюра Хома. Премиєру провадзел и директор РНТ „Петро Ризнич Дядяˮ Славко Орос.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)