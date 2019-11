„Дньовкаˮ отворена зоз виставу и документарним филмом  

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мултимедиялна манифестация за младих „Дньовкаˮ отворена 22. новембра на 20 годзин у сали Клуба 10 зоз литературно-визуелну виставу Емилиї Чизмар „Twitterатура з мура”. Виставу орґанизовала НВУ „Руске словоˮ и Завод за културу войводянских Руснацох.

З уводним словом на вистави присутних привитала редаторка МАК-у Рената Джуджар, а o авторкi и о єй творох бешедовала рецензентка Александра Бучко, наглашуюци же твори провадза младих и їх интересованя. Емилия Чизмар керестурскей публики, котра ище нє мала нагоду видзиц тоту виставу, представела себе и свойо твори, визначуюци же є задовольна зоз реализацию проєкту.

После вистави бул приказани познати документарни филм „Дереґляˮ у режиї Маркуса Линдина, котри бул титловани на сербски язик. Присутни мали нагоду видзиц интересантни филм о социялно-антрополoґийним експерименту хтoри на концу практично демантовал самого автора.

Филм бул приказани як часц фестивалу документарного филма „Beldocs” у рамикох турнеї по Сербиї.

