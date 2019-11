Репрезентативни концерт Руского културного центру

НОВИ САД – У новосадскей Ґимназиї „Лаза Костич” внєдзелю вечар, ппред полну салу, Руски културни центер отримал свой рочни концерт на котрим ше представели шицки секциї Дружтва.

Перша наступела Дзецинска шпивацка ґрупа у хторей шпиваю школяре цо у новосадских школох уча руски язик, а як солисти наступели Уна и Оґнєн Пушара и Кристина Ковач. За наступ их пририхтали руководителє Оля Яковлєв, Ана-Мария Рац, Владимир Сивч и Иван Лїкар.

Хор „Гармония” одшпивал три шветово композициї зоз свойого богатого репертоару, хтори руска публика ище нє мала нагоду чуц, под дириґенством Сузани Ґрос Маркович, а на клавиру их провадзел млади и уж успишни пияниста Михайло Рацпети. Публика длуго кляпкала, та Хор шпивали и на бис.

Потим наступела Виводзацка фолклорна ґрупа зоз „Стародавнима танцами зоз Шаришу”, младого и талантованого хореоґрафа Михаїла Римара, дзе доминую хлапци у танцу, а Дзивоцка шпивацка ґрупа под уметнїцким руководительством Борута Павлича одшпивала три руски народни композициї. Фолклорна ґрупа ветеранох одтанцовала Бунєвацки танци у хореоґрафиї Миодраґа Цветковича-Баньца.

Хлопска шпивацка ґрупа под руководством Борута Павлича ше на концерту представела зоз двома рускима народнима композициями и єдну сербску, а Фолклорна ґрупа ветеранох одтанцовала и хореоґрафию Миломира Шайтоша „По земплински”. Представел ше и рецитатор Йован Живкович зоз писню „После войни”, а за наступ го пририхтала Оленка Живкович.

За конєц одтанцована хореоґрафия Михаїла Римара „Прадки” у котрей танцую танцоше зоз вецей наших културно-уметнїцких дружтвох и на репрезентативни способ заокружени концерт, а танцоше достали громки аплауз. Фолклорна ґрупа ветеранох, после урядовей часци концерта, публики одтанцовала и гречески „Сиртаки” хореоґрафа Миломира Шайтоша. Публика им одушевено кляпкала у ритму.

Концерт бул барз крашнє нащивени, а програму водзел Иван Канюх. Репертоар хтори указани внєдзелю вечар у новосадскей Ґимназиї бул скоро цалком нови и велї точки першираз видзени праве на тим концерту, та публика учашнїкох наградзовала зоз моцнима аплаузами.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)