Промоция цалого святого писма по руски у Новим Садзе

НОВИ САД – У административним центре нашей Епархиї у Новим Садзе, 25. новембра як историйна подїя промововане видруковане цале Святе писмо по руски. Видруковани 1 000 прикладнїки, а годно го купиц у парохийох. Цена 3 500 динари, oдносно 30 еври за иножемство.

На промоциї и конференциї за новинарох шицких привитал наш еґзарх кир др Георгий Джуджар.

– Библия треба же би була у каждим обисцу, нє лєм на полїчки, та прето отворме за ню нашо шерца и души, за нєвичерпне жридло одвитох на шицки найважнєйши питаня у живоце – гварел владика кир Георгий Джуджар.

Прекладатель др Янко Рамач надпомнул же робота почала зоз суґестию и помоцу тераз покойного францискана о. др Тадея Войновича.

Парох рускокерестурски о. Михайло Малацко наглашел же главна робота поробена зоз прекладом Нового завиту, а вєдно зоз Старим завитом, требало и треба барз мерковац же би ше нє викривело виру у хаснованю и толкованю.

