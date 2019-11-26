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Костельникова єшень означена и у Сримскей Митровици

автор о. в. варґа 26. новембер 2019

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У рамикох Костельниковей єшенї, у Митровици у полней сали Покрови всоботу 23. новембра отримани  вечар  пошвецени Гавриїлови Костельникови. У програми наступел хор „Руски зарїˮ зоз штирома рускима писнями под  дириґентску палїчку  Даниєли Горняк, а  поетове Душка Костич, народзена Чордаш, Ясна Арбанас зоз роду Димитришин, Божица Сатноєвич родзена Цундра и Загорянски Злата одрецитовали свойо писнї по руски и по сербски, а  як рецитатор наступел и ґлумец  Звонко Беднар.

Дзеци Страценски, котри ходза на годзини руского язика одрецитовали  Костельниково писнї  и одшпивали єдну руску писню котру их научела панї Нада Колесар Адамович. Вона  тиж научела  свойого унука  Страхиню Милошевич  котри одрецитовац и одшпивац два писнї по руски, та освоєл и першу награду дзецох рецитаторох. Окрем того була и єдна красна класична композиция котру на флаути одграла Леа Недимович. Тиж так, поставена була  и перша  вистава руского уметнїка зоз Митровици Слободана Венчеловския котри жиє на Малти,  а малюнки були  на тему церковних иконох,  руских мотивох и природи.

Домашнї парох Варґа представел и малу виставу тканих ручнїкох Даници Страценски,  а тиж представел и перши преклад Библиї по руски котра вишла тих дньох з друку.

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