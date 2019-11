Костельникова єшень означена и у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У рамикох Костельниковей єшенї, у Митровици у полней сали Покрови всоботу 23. новембра отримани вечар пошвецени Гавриїлови Костельникови. У програми наступел хор „Руски зарїˮ зоз штирома рускима писнями под дириґентску палїчку Даниєли Горняк, а поетове Душка Костич, народзена Чордаш, Ясна Арбанас зоз роду Димитришин, Божица Сатноєвич родзена Цундра и Загорянски Злата одрецитовали свойо писнї по руски и по сербски, а як рецитатор наступел и ґлумец Звонко Беднар.

Дзеци Страценски, котри ходза на годзини руского язика одрецитовали Костельниково писнї и одшпивали єдну руску писню котру их научела панї Нада Колесар Адамович. Вона тиж научела свойого унука Страхиню Милошевич котри одрецитовац и одшпивац два писнї по руски, та освоєл и першу награду дзецох рецитаторох. Окрем того була и єдна красна класична композиция котру на флаути одграла Леа Недимович. Тиж так, поставена була и перша вистава руского уметнїка зоз Митровици Слободана Венчеловския котри жиє на Малти, а малюнки були на тему церковних иконох, руских мотивох и природи.

Домашнї парох Варґа представел и малу виставу тканих ручнїкох Даници Страценски, а тиж представел и перши преклад Библиї по руски котра вишла тих дньох з друку.

