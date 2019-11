На нєдзелю у Заводзе роботня за дзеци

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох на нєдзелю, 1. децембра орґанизує роботню за старши дзеци (од 4. класи ОШ) зоз ориґами математики зоз Наталию Будински и Таню Бучко Рац.

Роботня будзе виведзена у форми парняцкей едукациї, дзе дзеци през бависко лєгчейше и швидше уча вєдно. Наставнїци ту як координаторе и порушоваче процесу пестованя взаємней потримовки медзи школярами.

Прияви обовязни пре огранїчене число местох – дзецох зоз хторима мож поробиц роботню. Приявиц ше мож на мейл zavod.rusini@gmail.com

