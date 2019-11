Русиново столнотенисере на турниру у Бечею

БЕЧЕЙ – Столнотенисере СТК „Русинˮ з Руского Керестура 23. новембра участвовали на бодовним турниру А класи за кадетох и на ревиялним за три младши возросни ґрупи, дзе посцигли задоволююци резултати. На турниру участвовали 200 бавяче.

У катеґориї кадетох змагал ше Матей Сабадош хтори „нє мал свой дзеньˮ, та ше пласовал лєм медзи 32 найлєпших на турниру и тераз є на 17. месце на ранґ-лїстини столнотенисерох Сербиї у своєй катеґориї.

У ревиялней часци турниру, у ґрупи I и II класи змагал ше Мартин Пашо хтори вошол медзи осем найлєпших бавячох, у ґрупи III и IV класи, тиж медзи осем найлєпших вошол Матей Макаї, док ше у ґрупи V и VI класох змагали Иґор Фейди котри вошол медзи 16, а Александар Шанта медзи 32 найлєпших бавячох на турниру.

Першенство у лиґи керестурски столнотенисере предлужую 7. и 8. децембра – перше буду бавиц у Беочину, а вец дома з екипу „Гайдукˮ зоз Чуруґу.

