Вигласани нови ребаланс буджета

ШИД – Вчера, 26. новембра на схадзки Скупштини општини (СО) Шид, хтора отримана по швидким поступку на вимогу Општинскей ради, одборнїки вигласали нову Одлуку о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету за 2019. рок, ткв. ребаланс.

Вкупно утвредзени приходи у виносу 1 452 493 000 динари з хторих у чечуцей буджетней резерви плановани осем милиони динари, а у стаємней резерви три милиони динари.

По словох руководительки Одзелєня за финансиї и буджет Ядранки Недич причина за нови ребаланс то Заключенє Влади Републики Сербиї о звекшаню плацох у явним сектору од новембра мешаца.

СО тиж принесла и одлуку же би шицки порцийни обовязнїки хтори поряднє вимиря обовязки за порциї на маєток по 31. децембер того року, у 2020. року мали зменшанє порцийней обовязки за 10 одсто.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)