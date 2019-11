ШИД – На соботу, 30. новембра у Лєтнєй владическей резиденциї будзе отримане стретнуце парохиялних Каритасох Сримского деканату.

Стретнуце почнє на 10 годзин, а о централней теми стретнуца под назву „Розвой парохилялних Каритасох“ будзе приповедац Кристина Шнайдер зоз Националного Каритасу Сербиї зоз Беоґраду.

