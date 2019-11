Означени три рочнїци

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У преполней церкви Вознесения Господнього, внєдзелю, 24. новембра святочно означени три значни рочнїци, або здогадованє на три вельки траґедиї на териториї бувшого Совєткого Союзу, а дзепоєдни и ускоповязани зоз нами и нашу Церкву.

Насампредз, означена 396. рочнїца траґичней шмерци Святого Священомученїка Йосафата, грекокатолїцкого владики котри дал живот за єдинство Христовей Церкви, а нєшка є єдини владика поховани у церкви Святого Петра у Риме. У тей церкви поховани лєм римски папове. Його велька слика була виложена у церкви на здогадованє вирним котри ше му пришли помодлїц.

Окрем того, означена 87. рочнїца велькей траґедиї Голодомору на України, а тиж и 71. рочнїца од траґичней шмерци др Гавриїла Костельника у Львове 1948. року.

З оглядом же ше тей нєдзелї у наших церквох котри ше тримаю юлиянского календара читала євангелия о обшеднутому од диявола, парох наглашел важносц и потребу на вельку осторожносц од зла котре и нєшка присутне, гоч нє на класични способ як за часох Исуса. Тото зло нєшка барз перфидне и спреведаце, и на перши випатрунок цалком позитивне, як цо то було и спокуса диявола Еви котрей вон обецал „отворя ше вам очи, и будзеце як богове, котри знаю добре и злеˮ, а на концу ше зведло на вельки неґативни пошлїдки котри тирваю по нєшкайши дзень.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)