На гевтот тидзень Усни новини „Руского слова” и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – На стреду, 4. децембра КУД „Тарас Шевченко” на 19 годзин Новинско-видавательна установа „Руске слово” отрима треци Усни новини.

Зоз читателями Руского Керестура буду бешедовац редакторе, новинаре и директор НВУ „Руске слово”, а гражданє Дюрдьова годни висловиц свою думку о новинох и опитац ше цо их интересує у вязи виданьох „Руского слова”.

Други Усни новини „Руского слова” буду отримани на соботу, 30. новембра у Доме култури, у Червеней сали, на 18 годзин.

Усни новини першираз були успишно отримани 26. октобра у Коцуре (http://www.ruskeslovo.com/2019/10/28/96052/%d1%83-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80/), а у плану же би НВУ„Руске слово” у 2020/21. року зоз Уснима новинами обишла векшину местох дзе жию Руснаци.

