Меншински медиї як ресурс розвою туризма

НОВИ САД – У Привредней комори Войводини штварток и пияток, 28 и 29. новембра, будзе отримана 3. европска конференция пошвецена меншинским и локалним медийом. На конференциї будзе бешеди о улоги и значносци меншинских и локалних медийох у ошвицованю туристичних потенциялох Войводини, у рамикох одлуки Скупштини АП Войводини хтора ше одноши на розвой туризма у Войводини.

Першого дня будзе отримане Преподавнє нєсподзиваня, а окремни куриозитет схода будзе Округли стол на тему „Иновациї у медийох” и даскельо ремеселнї .

Други дзень Конференциї резервовани за отримованє штирох панел-дискусийох, а на єдним панелу будзе бешеди лєм о нашей, рускей култури и туризму.

Пияток, 29. новембра од 16.15 г по 17.15 г, НВУ „Руске словоˮ отрима панел под назву „Руска култура и туриземˮ.

Модераторе панелаː Ясна Ковач и Блажена Хома Цветкович – НВУ „Руске Словоˮ, предсидателька Туристичного здруженя Любица Няради з Руского Керестура, новинар Яким Винаї, тиж з Руского Керестура.

По законченю Конференциї, од 18 по 19 г, учашнїки истей годни, уж традиционално, нащивиц редакцию „Руского словаˮ

