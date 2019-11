КОЦУР – Каритасова акция у Коцуре под назву ,,Дунц шпайз”, котра почала 1. новембра тирва по нєшка, 28. новембер.Акция облапя зберанє помоци у поживи и стварох котри мож найсц у шпайзу, як и средства за гиґиєну, а помоц будзе унапрямена худобним коцурскей парохиї.

Шицки гражданє добрей дзеки свой дар можу принєсц до Каритасу ище нєшка, од 10 по 12 годзин.

Орґанизатор тей акциї Парохиялни Каритас ,,Марийов дом” Коцур.

