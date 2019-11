ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – У векшини парохийох нашей Епархиї Св. Миколая хтори ше ровнаю по юлиянским календаре, нєшка почина Крачунски пост и будзе тирвац по Вилїю, односно по 6. януар идуцого року.

То штрерацецдньови период духовно преглїбеня и физичного очисценя пред найрадоснєйшим християнским шветом – Рождеством Христовим – Крачуном хторе ше по юлиянским календаре преславює од 7. по 9. януар.

Попри духовного преглїбеня, Церква вирним у Крачунским посце перши и остатнї дзень посту – на Вилїю, наклада строго посциц у єдзеню, стредами и пиятками посциц „по билоˮ без меса, а гевти днї по виборе вирних.

У тим периодзе нєдошлєбодзени свадзби и други явни вешеля.

