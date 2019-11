Нєшка 9. схадзка СО Кула

КУЛА – Предсидатель Скупштини општини Кула Велибор Милоїчич за нєшка на 10 годзин заказал 9. схадзку локалного парламенту. На дньовим шоре дзешец точки, а Одборнїки так маю розправяц о Одлуки о порушованю поступку здобуваня нєрухомосцох до явней власносци општини Кула, и предкладанє Ришеня о формованю Комисиї за запровадзованє того поступку, потим предкладанє Одлуки о одцудзеню будовательней жеми зоз явней власносци, предкладанє Одлуки о вименкох минималного числа занятих на нєодредзени час у системи локалней самоуправи за 2017. рок.

На дньовим шоре будзе и предкладанє Одлуки о вименкох Одлуки о месних заєднїцох, потим о вименкох и дополнєньох Одлуки о защити польопривредней жеми, урожайох и того цо посадзене, польских драгох и беґельох од польскей чкоди, а будзе розпатрани и Звит о роботи за 2018/19. ПУ Бамби, як и План роботи за чечуци 2019/20. рок.

