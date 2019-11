Вербас на траси швидкей гайзибанскей драги Беоґра-Будимпешта

БЕОҐРАД/ВЕРБАС – Предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац вчера, 27. новембра, присуствовал схадзки Влади Сербиї орґанизованей з цильом реализованя пририхтованьох за успишне запровадзованє процесу и преберанє мирох на основи усвоєного Просторного плану подручя окремней наменки зоз директним запровадзованьом, як и Елабората ґеодетских роботох, вязаних за проєкт ,,Модернизация и реконструкция мадярско-сербскей гайзибанскей вязи на териториї Републики Сербиї, за часц драги Нови Сад-Суботица-Державна гранїца (Келебия)”.

Схадзки присуствовали и представнїки Министерства будовательства, транспорту и инфраструктури, Транспортного институту ЦИП, Желєзнїци Сербиї, Републичного ґеодетского заводу, як и представнїки општинох Вербас, Мали Идьош, Бачка Тополя и городох Суботица и Нови Сад.

– На схадзки у Влади Републики Сербиї було бешеди о початку запровадзованя активносцох на тим проєкту. Роби ше о проєкту зоз медзинародним и реґионалним значеньом. Швидкосц на тих трасох будзе исц и по 200 км/г, на коло 81 одсто траси. Тиж, сообщене же ше будзе робиц и реконструкция гайзибанскей драги Вербас-Кула-Сомбор. На тот способ општина Вербас будзе ище лєпше повязана зоз жемами Европи – гварел Ґлушац.

Як визначел предсидатель општини Вербас, наявене и же ше у наиходзацих рокох будзе будовац швидка гайзибанска драга Бачки Брег-Зомбор-Кула-Вербас-Србобран-Бечей-Нови Бечей-Кикинда, та Вербас зоз своїм централним положеньом у Войводини, на крижней драги найфреквентнєйших драгових и гайзибанских вязох, постанє значни транспортни ґузел, добре место за укладанє, живот и роботу шицких гражданох.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)