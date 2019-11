Представнїки компаниї ,,Kyungshin” ознова нащивели Вербас

ВЕРБАС – Представнїки компаниї ,,Kyungshin” зоз Южней Кореї, медзи хторима бул и власнїк компаниї, того тижня по други раз нащивели Вербас. Тота нащива представя часц процесу приношеня одлуки о укладаню до Сербиї, понеже Корейци, як поведзене, планую вибудовац фабрику за продукованє електронских компонентох за автомобилску индустрию и маю намиру уложиц 24 милиони еври и обезпечиц роботу 1000 роботнїком.

Попри схадзки зоз руководительством општини Вербас, за госцох зоз Южней Кореї була орґанизована и нащива Индустриї меса ,,Carnex”, понеже госци жадали упознац роботу єдней велькей вербаскей компаниї и побешедовац о условийох роботи у општини Вербас.

Схадзки у Вербаше присуствовали и представнїки Амбасади Южней Кореї, Корейскей аґенциї за промовованє тарґовини и инвестицийох, як и представнїки Розвойней аґенциї Сербиї – РАС.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)