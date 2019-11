У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним штерацец осмим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац о сходу о образованю на меншинских язикох у Народней скупштини, а у рубрики „Нашо места” о активносцох Червеного крижа у Кули.

У рубрики „Економия” зазначени 24. „Млїнарско-пекарски днї” и „Млинпек експо”, хтори отримани на Новосадским сайме.

„Духовни живот” зазначел же у шедзиску Епархиї Св. Миколая у Новим Садзе, як историйна подїя, промововане Святе писмо на руским язику.

„Култура и просвита” пише же зоз Мултимедиялну манифестацию младих „Дньовка” закончена 26. Културна манифестация „Костельникова єшень”.

У рубрики „Людзе, роки, живот” мож пречитац о стретнуцу зоз Николину Дудаш зоз Вуковару. Ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

На бокох спортскей рубрики зазначене як закончена полусезона у нїзших фодбалских лиґох.

Додаток у тим чишлє „Литературне словоˮ у хторим промововани наймладши ґенерациї руских творительох, хтори свою поезию и прозу обявели у Зборнїку литератури младих „Гумно 2: Дзеци з дружтвених мрежох”. А на концу новинох рубрика „Горуци тепши” до хторей и нашо читаче поволани посилац свойо рецепти.

