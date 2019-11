Отримана 9. схадзка СО Кула

КУЛА – Дзевята схадзка Скупштини општини Кула отримана вчера, 28.новембра, а одборнїки одлучовали о дзешец точкох дньового шору.

З векшину гласох прилапели Одлуку о порушованю поступку здобуваня до явней власносци општини Кула нєрухомосцох з нєпоштредну догварку и Ришенє о формованю Комисиї за запровадзованє поступку нєпоштредней догварки. З тоту одлуку порушує ше поступок здобуваня нєрухомосци за потреби роботи Полицийней станїци у Кули, а од власнїка АД за осиґуранє ДДОР Нови Сад, за суму 213 тисячи еври.

Як преноши сайт локалней самоуправи, одборнїки тиж принєсли Одлуку о одцудзеню будовательней жими зоз явней власносци, запровадзованю явного конкурсу за вибор директора ЯКП „Водоводˮ зоз Червинки. Тиж принєшена одлука о вименки Одлуки о максималним числу занятих на нєодредзени час у системи локалней самоуправи за 2017. рок, прилапени звит и план роботи Предшколскей установи „Бамбиˮ и ище даскельо одлуки.

