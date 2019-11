Бициґлиста кулянєц Боян Сивч перши

ЗОМБОР – Бициґлиста Боян Сивч, член Бициґлистичного клубу „Гайдукˮ зоз Кули, бул перши у катеґориї CFA, у першим цикилусу медзинародних CX бициґлистичних обегованьох Лиґи дунайского купу хтора отримана прешлєй нєдзелї, 24. новембра у Зомборе.

Вожело ше по куржних дражкох длугоких 2800 и 1700 метери коло спортского комплексу ЖАК и парку коло желєзнїцкей станїци, а змагали ше вецей як 50 бициґлисти з нашей и жемох реґиону, та у катеґорийох од початнїкох по сениорох и у женскей и хлопскей конкуренциї, а вожени и гоби обегованя.

Орґанизатор тей спортскей манифестациї бул Бициґлистични клуб „Зомборˮ з потримовку Городу Зомбору и зомборских привреднїкох.

