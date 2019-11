Наградзена и Туристична орґанизация Општини Жабель

ЖАБЕЛЬ/КРАҐУЄВАЦ – На 11. Медзинародним сайму туризма и валалского туризма у Краґуєвцу котри бул прешлого тижня, од 22. по 24. новембера свойо туристични понукнуца представела и Туристична орґанизация Општини Жабель.

На Сайме було вецей дзешатки викладательох зоз Сербиї и жемох з реґиону котри представели свойо понукнуца, а найзамеркованши були понукнуца за настояци швета, новорочни и крачунски понукнуца. Награду за найлєпши штанд достала Туристична орґанизация Войводини у чиїх рамикох представена и ТОО Жабель.

У рамикох того Сайма отримани и Саям жимнїци.

