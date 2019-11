У Жаблю будзе презентация кредитних линийох

ЖАБЕЛЬ – Розвойни фонд АП Войводини доо Нови Сад зоз Општинску управу Жабель и єй канцеларию за локални економски розвой, на пондзелок 2. децембра орґанизує презентацию кредитних линийох Фонда наменєним реґистрованим польопривредним ґаздовством, правним лїцом и поднїмательом. Презентация будзе о кредитох за инвестициї у туризме (субвенционована камата), купованю польопривредней жеми, польопривреди воопще, ИПАРД програми, кредитох за купованє системи за наводньованє (субвенционована камата), за обрацаюци средства и нову механїзацию, а зоз каматну стопу од 1 по 3 одсто зоз роком, одплацованя седем роки и ґрейс период до двацец штири мешаци.

Додатни информациї мож достац и на телефон у канцелариї за локлани еконимски розвой општини або директно при представительох Фонда 063/344-581 при Станиши Станишич.

Орґанизаторе поволую заинтересованих же би пришли на презентацию и упознали ше зоз понукнуцами и вигодносцами спомнутих кредитих. Презентация одпочнє на 18 годзин и будзе отримана у Велькей сали у будинку Општини Жабель у Жаблю.

