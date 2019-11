На нєдзелю на Концерту фолклорних ансамблох „На новосадских дескох” участвує и Руски културни центер

НОВИ САД – На нєдзелю, 30. новембра, на 19 годзин, у Святочней сали дїловного центру НИС Ґазпром нєфт (Народного фронта 12), на Концерту фолклорних ансамблох „На новосадских дескох” будзе участвовац и виводзацка фолклорна ґрупа зоз Руского културного центру з Нового Саду.

АКУД Универзитету у Новим Садзе „Соня Маринкович” орґанизує Концерт народних танцох и шпиванкох на хторим буду госци Руски културни центер з Нового Саду, КУД „Вук Караджич” зоз Темерину, Словацки културни центер „Павел Йожеф Шафарик”, Горватске просвитне културне дружтво „Матия Ґубец” зоз Таванкута и Здруженє „Новосадски трубаче” з Нового Саду.

Заєднїцка програма задумана як представянє фолклорного и музичного нашлїдства рижних националних заєднїцох, а з цильом же би ше пестовало и розвивало аматеризем, алє и медзисобне сотруднїцтво и же би ше промововало, розвивало и очувало медзисобну толеранцию и мултикултуралносц.

Концерт орґанизовани у рамикох проєкту „На новосадских дескох”, хтори потримала городска управа за културу Городу Нового Саду.

