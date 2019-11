РУСКИ КЕРЕСТУР – Промоция Библиї на руским язику, хтора видрукована тих дньох, будзе на нєдзелю, 1. децембра у виронаучней сали на 16 годзин.

На промоциї буду участвовац прекладателє браца др Янко Рамач и Михал Рамач, а уводне слово будзе мац парох керестурски о. Михайло Малацко.

Присутни на промоциї, як и други заинтересовани, годни ю и купиц, а прикладнїк розкошного виданя зоз твардима рамиками кошта 3500 динари лєбо 30 еври.

