РУСКИ КЕРЕСТУР – Церковни одбор рускокересурскей парохиї Св. оца Миколая вчера мал роботну акцию у церковней порти.

Одборци, на чолє з предсидательом Михайлом Рамачом, и други пораєли порту од опаданого лїста зоз вельочислених древох, а лїсце такой и вивожели на валалске шмециско.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)