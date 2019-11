На 35. Фамусу у Сивцу и Керестурци

СИВЕЦ – Фестивал акустичней музики Фамус, 35. по шоре будзе отримани нєшка вечар, 30. новембра на 20 годзин у Доме култури у Сивцу.

Тогорочни фестивал будзе отримани з мотом „У мено приятельства и любови”, а базовани є на наступох младих, ище нєафирмованих музичарох зоз Сербиї и реґиону.

У змагательней часци фестивалу наступя дванац ґрупи и кантавторе, а медзи нїма и Кристина и Дарко Афич з Руского Керестура. Тамбурашки состав Ла Банда наступи на фестивалу як госц.

Пред Фамусом вчера вечар отворена вистава академского маляра Бояна Цветковича, а потим и акустични вечар Ивици Лешчешена з Кули.

Фестивал ше отримує под покровительством општини Кула.

