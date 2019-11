У ютрейшим ТВ маґазину будзе емитовани прилог зоз премиєрней представи „Случай нєвиней ґдовициˮ Руского народного театру „Петро Ризнич Дядяˮ .

У часци емисиї резервованей за теми з польопривреди будзе слова о тогорочней продукциї капусти, а обишли зме и и овоцнїк у Челареве.

Внедзелю у ґимназиї „Лаза Костичˮ у Новим Садзе отримани рочни концерт Руского културного центру.

Ту и прилог зоз 3. европскей конференциї меншинских и локалних медийох отриманей у Новим Садзе.

На соботу у Руским Керестуре НВУ „Руске словоˮ отрима други Усни новини, а екипа ТВ Маґазину попровадзи и тоту подїю.

Телевизийни маґазин на нєдзелю на 20 годзин.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 и 11 г. и на вовторок на 22 годзин.

