Закончена 3. европска конференция пошвецена меншинским и локалним медийом

НОВИ САД – У Привредней комори Войводини пияток, 29. новембра, закончена 3. Конференциї пошвецена меншинским и локалним медийом.

Другого дня на Конференциї, на штирох панелох бешедоване о улоги и значносци меншинских и локалних медийох у ошвицованю туристичних потенциялох Войводини. Окремни панел бул пошвецени нашей, рускей култури и туристичним потенциялом.

Як у уводним викладаню надпомла модераторка панелу Ясна Ковач, учашнїки у тей дискусиї треба же би пробовали дац одвит на питанє кельо Руснаци препознатлїви и обачлїви як ентитет на тих просторох, през обєктив култури, традицї и туристични потенцияли.

Любица Няради, предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур у своїм викладаню надпомла же здруженє основане 2012. року. Од теди по нєшка тимски, зложно и зоз вельо ентузиязму Здруженє роби на дефинованю можлївосцох Руского Керестура кед слово о туристичним понукнуцу. На першим месце то длуга история и култура Руснацох, числени обєкти, културни и етно-манифестациї, можлївосци за розвагу и рекреацию.

Вельки потенциял за розвой туризма ма и ґастро-сеґмент о хторим бешедовала редактор-лектор НВУ „Руске слово”, Блажена Хома Цветкович. Як туристичне понукнуце наш єдловнїк би могол буц туристични потенциял и пре смак, способ пририхтованя, а тиж так и прето же на своєрдони способ ошвицує нашу традицию. Но, же би ше на таки способ приблїжели у туристичним смислу, хиби насампредз нєобходна инфраструктура.

Яким Винаї на панелу визначел потенцияли Руского Керестура як фестивалского стредзиска, дзе ше отримую найстарши и наймладши фестивал – „Червена ружа” и „Днї керестурскей паприґи”. Младши фестивал, надпомнул Винаї, можебуц же понука вецей можлївосци, бо прицагує ширше пасмо нащивительох.

На концу викладаньох учашнїкох на панел-дискусиї, очиглядне же Руски Керестур ма туристични потенцияли хтори би ше з мудрим ґаздованьом могли вихасновац. Тиж так, же би на таки способ наш ентитет бул блїзши и препознатлївши.

