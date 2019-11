Мелания Римар нащивела коцурску „Герлїчку”

КОЦУР – Вчера, 29. новембра писателька и одвичательна редакторка часопису за дзеци „Заградка” Мелания Римар нащивеа предшколску установу „Герлїчка” у Коцуре.

М. Римар з тей нагоди представла дзецом у рускей ґрупи найновшу сликовнїцу „Тройо прашаткаˮ авторки Любици Фа Гарди, а бешедовала им и о кнїжочки дзецинских народних писньох „Когуцик ярабик” хтору влонї видало НВУ „Руске слово”.

У розгварки з писательку и препознаваню писньочкох и розчитованкох участвовали шицки дзеци з рускей ґрупи хтору водза виховательки Ксения Уйфалуши и Ясмина Скубан.

На концу дзеци рецитовали писньочки котри их научели їх виховательки, а з вельку радосцу опатрали и виданя „Заградкох” котри им Римарова подзелєла. Вона их тиж поволала же би предлужели посилац свойо роботи и були вредни сотруднїки того дзецинского часопису.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)