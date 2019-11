Церковни одборнїки у новей роботней акциї

КОЦУР – Члени Церковного одбору коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици вчера, 29. новембра, орґанизовали роботну акцию у загради старей парохиї.

У розкерчованю велькей поверхносци парохиялней загради одборнїком ше приключел и парох коцурски о. Владислав Рац. Як гварел, мило му же одборнїки пришли, же ше роби з дзеку и же робота идзе.

– То вельки простор, и уж бул час лапиц ше и до того. Пошорена єдна часц загради, плануєме ище роботни акциї же би ше ограда од сушедових цалком упристоєла и же би то крашнє випатрало – визначел о. Владислав Рац.

Шицки присутни одборнїки ше зложели же з добру дзеку, змиреносцу и злогу мож, наисце, вельо зробиц.

