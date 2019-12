Усни новини отримани у Керестуре, на стреду буду у Дюрдьове

РУСКИ КЕРЕСТУР/ДЮРДЬОВ – Други Усни новини НВУ „Руске слово” всоботу вечар отримани у Червеней сали Дому култури, алє ше на нїх одволали барз мало читаче.

О актуалним стану у тей нашей значней Установи и досягох и планох бешедовали директор др Борис Варґа, главни и одвичательни редактор новинох Иван Сабадош, його заменїца Олена Планчак Сакач и лекторка-редакторка Блаженка Хома Цветкович.

Присутни були и новинарки зоз Дописовательства у Руским Керестуре и даскельо особи, алє дискусия о дзепоєдних сеґментох роботи „Руского слова” була обсяжна и длугока.

Уж на стреду, 4. децембра, Усни новини буду отримани у просторийох КУД „Тарас Шевченко” Дюрдьове на 19 годзин.

Най здогаднєме, заняти у НВУ „Руске слово” ше концом октобра стретли зоз читачами у Коцуре, а у плану же би ше у 2021. року зоз Уснима новинами обишло векшину местох дзе жию Руснаци.

