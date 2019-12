НОВИ САД – Промоция прекладу Старого и Нового завиту на руски зоз жридлового старогреческого язика – Святого писма, будзе отримана наютре на 12 годзин у святочней сали 114/1 Филозофского факултету у Новим Садзе.

О прекладу буду бешедовац проф. др Дюра Гарди, о. мр Михайло Малацко и прекладателє проф. др Янко Рамач и Михал Рамач.

