Отримана XXIII схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – У сали за схадзки Скупштини општини Вербас штварток, 28. новембра, отримана XXIII схадзка локалного парламенту котру заказала предсидателька Скупштини општини Вербас Марияна Мараш.

Пред одборнїками ше нашол дньови шор зоз 27 точками. До пременкох пришло на предкладанє предсидателя Општини Вербас Милана Ґлушца, та першобутни дньови шор зоз 15 точками преширени з додатнима 12.

Схадзку Скупштини општини Вербас отворела розправа о явносци роботи локалного парламенту помедзи представнїкох власци и опозициї. По твердзеньох представнїкох одборнїцкей ґрупи ,,Ошлєбодзме Вербасˮ и ,,Локална алтернативаˮ, явносц роботи нє посцигнута пре нєможлївосц же би на схадзки присуствовали гражданє и даєдни медиї. На тото предсидателька парламенту Марияна Мараш одвитовала же схадзки можу провадзиц гражданє у таким числу котри нє завадза роботи Скупштини, як и акредитовани медиї, а оможлївене и авдио преношенє.

На схадзки були присутни и гражданє Равного Села котри жадали з одборнїками бешедовац о питаню здравственей исправносци води котру им ше дистрибує у водоводней мрежи.

По утвердзованю дньового шору, одборнїки опозициї напущели роботу локалного парламенту. Медзи 27 точками о котрих ше розправяло, були и предклади одлукох о такси за пребуванє, предклад о матичним подручю на териториї општини Вербас и звити о роботи явних подприємствох. Закончени и ликвидацийни поступок Явного подприємства за информованє ,,Вербасˮ, понеже сполнєти условия за окончованє поступку ликвидациї. Найважнєйши точки були звити о вивершеню буджету Општини и пременкох у составу Општинскей ради.

На тей схадзки Скупштини општини Вербас усвоєни и вименки и дополнєня одлуки о орґанизованю и запровадзованю явних розправох у поступку приношеня предписаньох и других явних актох, о снованю Совиту за безпечносц, як и о окончованю комуналней дїялносци. Усвоєни и звит о стану безпечносци транспорту, предклади Комисиї за кадровски, административни питаня и роботни одношеня, як и други точки котри скупштинска векшина усвоєла єдногласно.

