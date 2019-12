Отримане стретнуце Парохиялних каритасох Сримского деканату

ШИД – Всоботу парохия и церква Преображеня Господнього була домашнї стретнуца Парохиялних каритасох Сримского деканату хтори орґанизовал Национални Каритас Сербиї з Беоґраду.

На стретнуцу ше зишли представнїки Парохиялних каритасох зоз Сримскей Митровици, Индїї, Беркасова, Бикичу и Шиду, як и госци зоз Парохиялних каритасох зоз Руского Керестура и Коцура.

Стретнуце почало зоз Молебеном до Пречистей Дїви Мариї хтори служели о. Владислав Варґа, о. Михайло Режак и о. Владимир Еделински Миколка, а потим предлужене зоз роботну часцу зоз фаховима преподаванями.

2

Викладач була Кристина Шнайдер Деак, зоз Националного Каритасу Сербиї з Беоґраду, а перша обласц ше одношела на волонтерство у Каритасу.

Шлїдуюца тема була „Водзенє Парохиялного Каритасу и кнїжководство спомнутого Каритасу“, а треца „Комуникованє и робота зоз хаснователями“, после чого присутни мали и три роботни задатки. На концу викладанє закончене зоз „Прикладами добрей пракси и сотруднїцтва“.

Домашнї парох о.Михайло Режак на концу на видео биме и през бешеду представел активносци церкви и парохї Преображеня Господнього у духовних и каритативних активносцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)