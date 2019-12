Покраїнска секретарка за културу нащивела Шид

ШИД – Покраїнска секретарка за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич пияток була у роботней нащиви Општини Шид.

Панї Милошевич приял Зоран Семенович, заменїк предсидателя Општини зоз сотруднїками, а на схадзки були и руководзаци Народней библиотеки „Симеон Пищевич“ , Културно-образовного центру, Ґалериї малюнкох „Сава Шуманович“ и Музею наївней уметносци „Илиянум“.

Як после схадзки виявела медийом секретарка Милошевич, бешедоване о стану у култури на подручу шидскей општини и о финансийних можлївосцох АП Войводини односно ресорного секретарияту за финансованє проєктох у 2020. року, за цо у буджету буду опредзелєни векши средства.

Драґана Милошевич после схадзки нащивела Народну библиотеку „Симеон Пищевич“, Културно-образовни центер, Ґалерию „Сава Шуманович“ и Музей „Илиянум“.

