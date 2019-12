РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Управного одбору (УО) Дома култури Руски Керестур будзе отримана на стреду, 4. децембра, на 17 годзин.

На Дньовим шоре УО будзе прилапйованє Статуту Дома култури.

