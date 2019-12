У Керестуре отримана промоция Библиї на руским язику

РУСКИ КЕРЕСТУР – У полней велькей Виронаучней сали парохиї св. оца Миколая, вчера вечар отримана промоция нєдавно видатей Библиї на руским язику.

Уводне слово дал парох о. Михайло Малацко и привитал братох др Янка и Михала Рамача родом Керестурцох, хтори Библию преложели у вичерпней и велькей роботи, цо, як наглашел парох, барз важне нє лєм за Церкву, алє и за руски язик, литературу и национални идентитет.

О своєй роботи на тим капиталним подняцу бешедовали и браца Рамачово, а з публики було и даскельо питаня, а велї висловели свойо задовольство и подзековносц же дочекали Боже слово на мацеринским язику.

На промоциї були домашнї священїки, парох з Кули, монахинї и вирни рижних ґенерацийох. Библию такой могло и купиц по 3500 динари, а годно ю купиц и на одплату и, як поведзене, предати скоро шицки перши 100 прикладнїки.

