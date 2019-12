Нови апарати у Дому здравя Жабель

ЖАБЕЛЬ/ЧУРОҐ – У Дому здравя Жабель, у оддзелєню Диспанзер за физикалну медицину и регабилитацию у Чуроґу тих дньох, урядово почало хаснованє комбинованого апарату за електротерапию, з чим ришени єден з важнєйших проблемох тей здравственей установи.

Окрем того, тиж у Чуроґу, алє у Здравственей станїци „Др Йован Туцаков” почала реконструкция и ушорйованє обєкта знука и звонка, док у Дому здравя Жабель у Жаблю поставена нова платформа котра помага одход на висши спрати особом котри слабше або вообще нєрухоми.

У жабельским Дому здравя почал робиц и нови диґитални рендґен апарат прецо пациєнти вецей нє муша одходзиц до других здравствених установох у других местох або до приватного лїкара.

