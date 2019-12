Сучасни пратки у коцурским Руским доме

КОЦУР – У Руским доме у Коцуре всоботу, 30. новембра, отримана роботня котра наволана ,,Вишиванє”, як гварела орґанизаторка Емилия Чизмар – сучасни пратки за млади дзивки.

Тот младежски проєкт финансовало Роботне цело за младеж Националного совиту Руснацох, а по словох Чизмаровей – обдумани є так же би млади научели вишивац на цикави способ и так ше здогадли и нашей традициї.

– Идея же би кажда дзивка того пополадня закончела даєдну вишивку, же би єй остала и памятка на тоти пратки, алє и же би здобула лєбо ше здогадла схопносци вишиваня. Класични и стародавни мотиви комбинуєме зоз модернима, сучаснима мотивами и на тот способ ше упознаваме зоз тим, кус можебуц призабутим, ремеслом – гварела Емилия.

Шицки присутни дзивки ше на концу зложели же би таки цикави роботнї требало частейше запровадзовац.

(Опатрене 21 раз, нєшка 21)